Oblivion Remaster-studioet sier opp 7 % av arbeidsstyrken

Virtuos, mest kjent for sitt arbeid med remastere som Oblivion og Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, har kunngjort at de kutter 300 stillinger. Dette utgjør omtrent 7 % av selskapets 4 200 ansatte, og de fleste berørte stillingene er angivelig lokalisert ved kontorene i Kina og Frankrike.

Ifølge rapporter har suksessen til Oblivion Remastered ikke ført til meningsfulle inntekter for selskapet, til tross for sterkt salg ved lanseringen og i ukene etter. Det er også mulig at den bredere bølgen av oppsigelser hos Microsoft kan ha hatt noen ringvirkninger på Virtuos som et partnerstudio.

Virtuos hadde nylig gjennomgått en betydelig ekspansjon, åpnet nye kontorer i Japan, Ukraina og Malaysia, og påtatt seg en mer integrert utviklingsrolle i flere høyprofilerte titler. Teamene har bidratt til store prosjekter, inkludert oppdatering 2.3 for Cyberpunk 2077. At selskapet nå sier opp en så stor del av arbeidsstokken, er nok en tankevekkende påminnelse om at jobbsikkerheten i spillbransjen blir stadig mer usikker - uansett hvor vellykket studioet kan virke fra utsiden.