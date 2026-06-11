Du har uten tvil hørt om Obsession nå. Kanskje har du også sett den. Mund-til-mund-effekten rundt denne filmen har vært ulik alt annet vi har sett på mange år, og har forvandlet det moderne Hollywood ville kalle et minimalt budsjett på 750 000 dollar til en suksess på over 220 millioner dollar. Det skjer ikke hver dag, men er publikums "Obsession" med Obsession et resultat av en ekte kjærlighet til filmen, eller er det bare for å se den "gal kjæreste"-filmen du har sett på Twitter? Heldigvis er det det første, selv om det fortsatt er mange på nettet som vil se filmen og tro at Nikki er den man bør frykte, selv om hun ble fanget i sin egen kropp av en fyr som var for redd til å be henne ut.

Handlingen i Obsession tar oss med til en liten by, hvor Bear (Michael Johnston) befinner seg på randen av å fortelle sin forelskelse Nikki (Inde Navarette) hva han føler for henne, bare for å trekke seg tilbake. Etter å ha besøkt en merkelig butikk som selger "One-Wish Willows", en gjenstand som kan oppfylle ett ønske hvis du knuser den, ønsker Bear at Nikki skal elske ham mer enn noen annen i verden. Dette ønsket går i oppfyllelse, og det som følger er en time og førtini minutter med skrekk, forårsaket av en person som er så besatt av ideen om en person han aldri kunne tåle å se, at han lurer på om den virkelige versjonen ville ha likt ham.

Inde Navarette er nøkkelen til denne filmen. Hennes prestasjon som ønskeversjonen av Nikki og den virkelige Nikki er intet mindre enn utrolig. Måten hun uttrykker følelser på, bevegelsene hennes, de små endringene i stemmen hennes. Vi kan rose manuset og regien så mye vi vil, men uten Navarette faller hele filmen fra hverandre. Hun er virkelig så god, og selv om uttrykkene hennes har blitt vist over hele internett siden filmen hadde premiere, må man se hele filmen for å innse hvor imponerende hun er. Like skremmende som hun er sympatisk, er Nikki den typen skrekkfilmkarakter vi vil snakke om i mange år fremover. Jeg har sett mye snakk om at Navarette skal bli en "scream queen" på bakgrunn av denne rollen, men jeg håper hun får sjansen til å utforske mye mer enn skrekkgenren, for det er klart at hun har potensialet til å prege alt hun er med i, hvis hun får skjermtid.

Du har sikkert hørt rosene om Navarette, men jeg synes også det er verdt å trekke frem Johnston som Bear. Barker fortjener også mye ros her, for hvor flink filmen er til å sørge for at vi hater "hovedpersonen" vår og vet hva slags type han er helt fra første stund. Bear er en typisk "snill fyr", en mann som ikke har mye å tilby bortsett fra ideen om at han ville være den beste kjæresten noensinne for en jente som behandler ham riktig. Den giftige tankegangen dette skaper, måten han knytter seg selv og sin egen verdi til sitt ideal om Nikki, blir briljant fremstilt av Johnston. Selv før ønsket, før vi møter Nikki for første gang, blir vi godt klar over hvor Bears prioriteringer ligger. Etter at katten hans dør i løpet av de første minuttene av filmen, ser vi ham gråte på sengen sin. Ikke på grunn av katten, men fordi Nikki ikke bare liker ham. Hans lengsel er gjenkjennelig, men handlingene og tankegangen hans er patetiske. Bear lever i en verden hvor han vil at alt skal falle i fanget hans, uten noen reell innsats. Vennene hans ber ham flørte med Nikki, men han avviser ideen som dum. Han er en drømmejeger som har bundet føttene sine til gulvet med sement. Det er et under at den andre vennen hans, Sarah (Megan Lawless), i det hele tatt liker ham.

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Sammenlignet med den andre virale skrekkfilmen for øyeblikket, Backrooms, er Obsession ikke på langt nær like flink til å opprettholde et jevnt nivå av skrekk gjennom hele spilletiden. Der Backrooms kan være skremmende selv under det kunstige lyset fra kontorbelysningen, trenger Obsession mørket for å få deg til å hoppe, men den bruker det utrolig godt. Mangelen på belysning rundt Nikki når hun først har blitt forvandlet, måten det glitrer i de svarte gropene i øynene hennes som om det er noe annet som prøver å komme ut, alt dette utnyttes til det fulle for å la deg være i mørket om hva vi har å gjøre med her. Det kan være et spøkelse, en demon, men i virkeligheten er det bare den versjonen av Nikki som Bear hevdet å ønske seg, med originalen fanget dypt inne. Det er et forferdelig konsept å forholde seg til, gjort enda verre av Bears motvilje mot å akseptere sitt ansvar for helvetet han har forårsaket for noen han hevdet å elske.

Obsession er en mørk tolkning av moderne kjærlighet. Det kan være morsomt å le av noen av tingene den besatte Nikki gjør, å peke på kjæresten din og si "det er så typisk deg", men Barker har aldri tenkt at sluttresultatet skal føles som en stor vits. Han stoler på at du er klar over at Bear på ingen måte er offeret i denne historien. Han lever i helvetet han selv har skapt, et helvete han har tvunget Nikki til å være med ham i, som en tilskuer i sin egen kropp. Det er et utrolig mørkt konsept å fordype seg i, og et som garantert vil etterlate et varig inntrykk, et som kanskje får deg til å tenke deg om en ekstra gang neste gang du laster ned en datingapp.