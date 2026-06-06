Obsession art director sier hun bare tjente 6 700 dollar på 250 millioner dollar-suksess

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Art director Sally Choi, som jobbet med Blumhouse-hit Obsession, har kritisert kompensasjonen hun mottok for sitt arbeid med filmen. Ifølge World of Reel skrev Choi angivelig på Instagram at hun fikk utbetalt 300 dollar om dagen, som etter skatt utgjorde 6 741 dollar for 20 dagers arbeid, uten kilometergodtgjørelse.

Det hele har vakt oppsikt fordi Obsession ifølge rapportene ble laget for rundt 7,1 millioner kroner, men nå forventes å spille inn over 250 millioner dollar globalt, noe som tilsvarer rundt 2,4 milliarder kroner. Choi skriver på Instagram at hun angrer på at hun ikke presset produksjonen hardere før hun takket ja til jobben.

"Jeg angrer på meg selv hver eneste dag for at jeg ikke snudde denne produksjonen. Jeg ble oppfordret til å ikke gjøre det, og jeg lyttet naivt", skriver hun.

Det er nok en påminnelse om den merkelige ubalansen i filmbransjen, der en ekstremt lavbudsjettsproduksjon kan bli en massiv økonomisk suksess - mens mange av folkene bak kulissene allerede har mottatt sin faste kompensasjon og ikke får ta del i oppsiden når filmen plutselig eksploderer.

For Sally Choi er det imidlertid tvilsomt om det er særlig smart å klage på denne måten. Det hele lukter av brente broer.