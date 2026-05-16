Obsession kan bli skrekkfilmens neste store overraskelse

Curry Barkers nye film Obsession ser ut til å ha fått en veldig sterk start på billettkontoret. Ifølge rapporter har skrekkfilmen spilt inn 2,6 millioner dollar i løpet av forhåndsvisninger og tidlige visninger, noe som er en klart lovende åpning for en mindre sjangerfilm uten støtte fra en massiv blockbuster.

Filmen beskrives som en overnaturlig skrekkhistorie om en ung mann hvis ønske om at hans forelskelse skal elske ham faktisk går i oppfyllelse, med alt annet enn romantiske konsekvenser. Det høres med andre ord ut som et ganske klassisk "vær forsiktig med hva du ønsker deg"-premiss, men med betydelig mørkere og mer grumsete kanter enn den typen historier vanligvis har.

Nå gjenstår det å se om Obsession kan holde interessen oppe gjennom hele åpningshelgen, men så langt ser det i hvert fall ut til at publikum er nysgjerrige på nok en mørk liten skrekkoverraskelse.

