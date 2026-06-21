Obsession Regissøren avslører at han ble tilbudt 2 millioner dollar for å gjøre Bear til helten

HQ

Obsession Regissør Curry Barker har sannsynligvis følt seg utrolig bekreftet den siste måneden eller så. Hver eneste beslutning han og alle andre kreative medarbeidere tok under produksjonen av filmen, viste seg å være riktig, og nå er den årets mest omtalte suksess så langt. Barker hadde imidlertid en ganske lang vei å gå for å komme dit han er i dag, og fikk noen fristende tilbud om å endre visjonen sin for hva filmen kunne bli.

«Da vi prøvde å selge inn prosjektet, var det selskaper som sa at de ville gi meg 2 millioner dollar hvis jeg bare omskrev manuset for å gjøre Bear til en helt,» forklarte Barker i et intervju med The Hollywood Reporter. Til tross for den store pengesekken foran seg, avslo regissøren tilbudet, vel vitende om at en endring i historien ville ødelegge visjonen hans.

«Jeg tenkte: 'Jeg skriver ikke om manuset for å gjøre Bear til en fyr som gjør alt riktig. Det er så mye mer interessant at han ikke gjør det riktige, men i stedet prøver å få [forholdet] til å fungere, og at han bare fortsetter å ta den ene dårlige beslutningen etter den andre.' Filmen ville blitt så kjedelig hvis Bear hadde dratt på en reise for å finne ut av historien om One Wish Willow. Så jeg takket nei til mer penger for å fortelle historien jeg var mer interessert i å fortelle,» sa Barker.

At Bear er filmens uvitende skurk, er et veldig sterkt valg, og bidrar til å understreke skrekken ved at Nikki er fanget i sin egen kropp. Hvis Bear hadde brukt filmen på å prøve å få henne ut av ønskeversjonen hennes, tviler vi på at den ville blitt like populær som den har blitt.