Obsidian hevder The Outer Worlds 2 og Avowed ikke innfridde salgsforventningene

Mens 2026 på sett og vis er Playground Games' år, med den britiske utvikleren som forventes å debutere med både Forza Horizon 6 og Fable, handlet 2025 om Obsidian. Den kaliforniske utvikleren begynte året med Avowed, slapp deretter Grounded 2 på sommeren i et Early Access-format, før de avsluttet året med The Outer Worlds 2. Nå som det har gått noen måneder siden hvert spill ble lansert, har det blitt avslørt hvordan det har gått med disse spillene.

I et intervju med Bloomberg forklarer Obsidian-sjef Feargus Urquhart at både Avowed og The Outer Worlds 2 ikke innfridde salgsforventningene som Microsoft hadde satt. I sin helhet uttrykker utvikleren: "De er ikke katastrofer. Jeg vil ikke si at dette var et slag i trynet. Det var mer som: 'Det suger. Hva er det vi lærer?"

Urquhart legger deretter til litt mer om denne situasjonen og hvordan den har fått Obsidian til å revurdere produksjonsplanen og tidslinjen, ettersom både Avowed og The Outer Worlds 2 tok rundt seks år å lage. Studioet har som mål å redusere dette til rundt tre eller fire år per tittel.

Det er imidlertid ikke alt undergang og dysterhet, ettersom Obsidian bemerker at Grounded 2 var en ganske stor suksess i sommer, ganske enkelt bemerket som en "stor hit". Prosjektet ble også sett på som et bedre eksempel på hvordan man lager videospill, ettersom det først begynte å ta form i 2023, da Eidos Interactive lanserte ideen da de var på utkikk etter oppdrag. Dette førte til et spill som for det meste ble laget utenfor huset, med bare noen få seniormedarbeidere som overvåket prosjektet som ble konstruert i Montreal av den kanadiske utvikleren.

Betyr alle disse erfaringene at Obsidian vil trappe ned? Tilsynelatende ikke, ettersom intervjuet avsluttes med å forklare at Obsidian vil fortsette å støtte The Outer Worlds 2 og Grounded 2, samtidig som de også vil lage "store og små prosjekter" i løpet av de neste årene.