Obsidian-medstifter kritiserer Xbox-innsider

Du har kanskje et utrolig optimistisk syn, og tror at de store lederendringene hos Xbox kan være starten på en ny og velstående æra. Kanskje blir de det, men akkurat nå er det også mye usikkerhet etter Sarah Bond og Phil Spencers avganger, som kom overraskende på alle. Til og med Xbox-innsidere.

Obsidians medstifter, utvikler og forfatter Chris Avellone benyttet nylig sjansen til å kritisere Xbox-insider og reporter Jez Corden på nettet, og kalte ham ut for å i hovedsak ikke vite noe om lederendringene, og prøvde deretter å berolige fansen om at neste generasjons konsoll fortsatt er i arbeid.

"Jeg, Xbox Shill Supreme, ble ikke fortalt noe og er nå her for å forsikre deg om at ingenting endrer seg til tross for endringene som har skjedd som et resultat av den nåværende strategien," lyder Avellones tweet (fanget av TheGamer), før han kaller Corden for "skuffelsens mester."

På spørsmål fra en kommentator om hvorfor han er ute etter Corden, svarte Avellone med å si "Jeg er allergisk mot sannheten hans, som ofte kalles løgn".Han sa også at ting "går helt fint i MS-verdenen ... ifølge copilot."

Det er ganske tydelig å se hvor Avellone faller på siden av Microsofts fremtidige håndtering av Xbox. Vi må vente og se om spådommene hans går i oppfyllelse i god tid.