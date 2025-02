Obsidian ønsker å nå 100 år som studio

HQ

Rollespillutvikleren Obsidian ønsker å feire sitt 100-årsjubileum en dag. Studioet ble grunnlagt for 22 år siden, og har dermed fortsatt 78 år igjen før det kan kalle seg hundre år gammelt. Skaperen av Avowed, Pentiment og Fallout: New Vegas vet at dette høres høyt ut, men de har en plan på plass.

I en tale på D.I.C.E. Summit denne uken (takk, PC Gamer) skisserte Obsidians VP for operasjoner Marcus Morgan og VP for utvikling Justin Britch hvordan de skal klare det til 100 år. Mye av strategien går ut på å ikke overvurdere deres potensielle salg, holde på talentene og holde seg slanke.

Obsidian ønsker ikke å love eller basere sitt rykte på enorme fortjenester og salg, men tror i stedet at hvert spill vil bli en "mild suksess" i stedet for en sjangerdefinerende hit. I stedet for å satse stort ved hver utgivelse, ser det ut til at Obsidian er mer enn fornøyd med å holde forventningene mer begrenset, slik at det ikke risikerer å krasje og brenne hvis ting ikke går etter planen.

Tror du Obsidian kan klare det til 100 år?