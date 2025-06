Obsidian sier "Vi setter ikke prisene" angående prislappen på 80 dollar på The Outer Worlds 2

HQ

Det har vært mye snakk om det faktum at The Outer Worlds 2 vil koste $ 80, som er Microsofts nye normalpris for sine store titler. Dette har fått mange til å rette sinne sitt mot Obsidian Entertainment, men i et intervju med GamesRadar sier regissør Brandon Adler at de ikke har noe med det å gjøre:

"Vi er en spillutvikler. Vi elsker å lage spill. Vi setter ikke prisene på spillene våre. Personlig, som spillutvikler, skulle jeg ønske at alle kunne spille spillet mitt, for det er det jeg vil ha ut av hele greia. Men for grunnene til at det koster 79,99 dollar, må du ærlig talt snakke med Xbox-folkene."

Med andre ord, Obsidian vil gjerne ta mindre betalt for spillene sine, men det er en hard økonomisk virkelighet også, og hvis du har noen bekymringer om dette bør du snakke med Microsoft.