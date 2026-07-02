Obsidian skal angivelig være blant studioene som står i fare i forbindelse med omstruktureringen av Xbox

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Som om vi ikke hadde fått nok dårlige nyheter de siste ukene. Nå tyder nye rapporter på at Obsidian Entertainment er et av teamene som for øyeblikket står i fare for å bli lagt ned av Xbox som en del av den kommende omstruktureringen.

Studioet, som står bak spillserier som Pillars of Eternity, The Outer Worlds og Avowed, blir dermed en del av den allerede store gruppen av andre som har blitt pekt ut. Blant dem er Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs og Arkane, som alle sies å være i en prekær situasjon.

Nøyaktig hvilke team som til slutt vil bli berørt, gjenstår å se, men gitt at Microsofts regnskapsår ble avsluttet 30. juni, er det bare et spørsmål om tid før vi får offisielle kunngjøringer.