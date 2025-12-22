Obsidians regissør klager over Stranger Things sesong 5 D & D-feil

HQ

Du husker kanskje hvordan mange veteranspillere i slutten av forrige måned, noen dager etter premieren på Stranger Things: Season 5 Volume 1, la merke til feilen mellom NES- og Arcade-versjonene av Ghosts 'N Goblins som Derek spiller med hjemme. En morsom anekdote, en feil som kunne passere som en anekdote... Og slik ville det vært, hvis det ikke var for at de mest erfarne Dungeons & Dragons-spillerne nå har tatt til nettet for å påpeke en rekke inkonsekvenser i serien i forhold til originalmaterialet (om enn alltid på en sunn og morsom måte).

Interessant nok er det ingen ringere enn Josh Sawyer, regissør i Obsidian for noen av de mest kjente rollespillene som Fallout: New Vegas og de to Pillars of Eternity-spillene, som leder an i dette korstoget for gamle rollespill. "Sesongen er ødelagt", moret han seg i et innlegg på Bluesky, mens han og andre brukere påpekte at noen av D&D-referansene i den siste sesongen av serien er anakronistiske.

"Clerics som kaster Dimension Door? Ikke ved noe bord i 1987."

"Prismatisk spray som gir blindhet hvis man slår 7? JfC."

Andre spillere påpekte andre feil, som at Rogues ikke ble kalt Rogues før introduksjonen av de nåværende klassene i Third Edition, og det samme gjaldt Sorcerer, klassen Mike hentyder til når han snakker om Will og hans "sjette sans" for å oppfatte Vecna.

Sawyer tok jakten på D&D-feil i serien ganske seriøst, og som PCGamer påpeker, handler det hele om generasjonsreferanser: "Duffer-brødrene er omtrent 10 år yngre enn meg, og de har innrømmet at de er mer Magic: The Gathering-fans enn D&D-spillere."

Til syvende og sist er det hele bare en morsom anekdote, spesielt med tanke på at alle disse skrivefeilene i virkeligheten ville vært løst hvis vi tar en titt på den nåværende Dungeons and Dragons 5E Player's Handbook, der det faktisk finnes Rogues og Wizards som klasser, og der en cleric kan kaste Dimensional Gate hvis han følger Deception Mastery.

La du merke til disse rollespillfeilene da du så Stranger Things 5 Volume 1? Husk at neste fredag 26. desember fra kl. 13:00 GMT/2:00 CET kan du se del 2, før du venter på den siste episoden 1. januar for oss i Europa.