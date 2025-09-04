OceanGate-ubåt gjenskapt som juvelbesatt veske av influencer

HQ

Jeg er helt for eksperimentell mote, men kanskje vi burde vente til det har gått mer enn et par år før vi lager en veske med rhinestone som gjenskaper ubåten som imploderte og drepte fem mennesker? Bare en tanke.

Det er ikke en tanke som TikToker Emma Lauren Rhinestone Artist hadde, ser det ut til. Hun er kjent for sine fantastiske og kreative prosjekter, men influencerens nyeste kreasjon har brakt henne i hardt vær, siden det er en rhinestone-veske som er modellert etter OceanGate-ubåten (takk, Dexerto).

Vesken ble først annonsert i mars 2024, og Lauren har jobbet med den i over et år, og fullførte til slutt dette enorme prosjektet i slutten av august i år. Mens noen ikke er glade for å se OceanGate-katastrofen bli gjort om til en rhinestone-veske, så andre humoren i prosjektet, og foreslo til og med en kontroller som en veskeamulett.

