Ocio Global Import blir eksklusiv distributør av Funbox Media-produkter i Spania og Portugal

Selskapet Ocio Global Import, som ble grunnlagt i 2015, har blitt eksklusiv distributør av Funbox Media i Spania og Portugal. Ocio Global Import er en del av CD Media SE-gruppen under varemerket CD Media Iberia, og er ansvarlig for distribusjon av kjente merkevarer innen spillverdenen som Next Level Racing, Thrustmaster, Hercules og Pixminds, samt innen pedagogisk robotikk og elektroniske leker med Microbric, Fischetechnik og Photon Education.

CD Media SE er en av de viktigste europeiske distributørene av programvare, spill, leker og elektronikk med tilstedeværelse i 17 land, blant annet Hellas, Tyrkia, Balkan, Tsjekkia, Portugal og Spania. Som en del av ekspansjonsplanen distribueres Nintendo, Ubisoft, Warner Bros, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive, 505 Games, Steel Series og Nacon enten i alle landene eller gjennom spesifikke avtaler for hvert enkelt land.

Barry Hacth, administrerende direktør i Funbox Media, sier: "Vi er beæret og glade for å samarbeide med Ocio Global om å bringe vårt brede utvalg av titler til det iberiske markedet. Det talentfulle teamet deres har lang erfaring, og vi ser frem til å utvide samarbeidet i årene som kommer." Spiros Giamas, administrerende direktør i CD Media SE, kommenterer: "Utvidelsen av dette partnerskapet gjenspeiler Ocio Global Import CD Media Iberias forpliktelse til å tilby et bredt spekter av produkter til våre kunder i de regionene vi betjener.