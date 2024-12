Octopath-serien passerer 5 millioner solgte eksemplarer over hele verden

Dette skyldes angivelig et skifte av spillets utgiver.

Nylig avduket Square Enix endelig en direkte oppfølger til Octopath Traveler, som vil bli utgitt tidlig på nyåret. Det er faktisk ikke så overraskende, for ikke bare fikk...

Etter å ha vekket lysten vår igjen med det kommende Project Triangle Strategy, har Square Enix avslørt at det første spillet i den såkalte HD-2D-serien, Octopath...

Octopath Ttraveler feirer to millioner solgte eksemplarer med generøst avslag

den 19 mars 2020 klokken 09:27 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Nintendo Switch er en meget populær konsoll, og det virker som at brukerne er glade i å kjøpe spill til den, for det er nå et hav av suksesshistorier, deriblant Square...