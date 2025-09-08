Octopath Traveler 0 er minst 100 timer langt

HQ

I slutten av juli leverte Nintendo en Direct-strøm dedikert til tredjepartsspill. En av titlene som ble annonsert der var Octopath Traveler 0, en omfattende omarbeidelse av mobil-gacha-spillet Octopath Traveler: Champions of the Continent.

Denne gangen får vi skape vår egen hovedperson, som har en tragisk bakgrunn. Han eller hun kommer fra landsbyen Wishvale, som har blitt ødelagt i en stor brann. Din jobb blir selvfølgelig å bygge den opp igjen, og derfor er den kanskje største spillbare nyheten en bybygger. Du vil også kunne rekruttere opptil 30 personer til å bo i landsbyen din, og åtte av dem kan bli med deg på eventyrene dine.

I et nytt Famitsu-intervju (oversatt via Reddit) med produsent Hiroto Suzuki, avslører han mer om spillet, inkludert lengden. Vi får vite at det tar omtrent 100 timer å spille gjennom, og enda mer hvis du vil gjøre sideoppdrag og andre ting. Historien dreier seg forresten ikke bare om å gjenoppbygge Wishvale, det er også hevn å få (selv om vi ikke vet mot hvem, men vi antar at det er relatert til brannen).

Octopath Traveler 0 Spillet har premiere 4. desember, så vi forventer å få vite mye mer om det i nær fremtid, ikke minst på Tokyo Game Show i slutten av måneden.