Octopath Traveler forsvinner på mystisk vis fra Nintendo Switch

HQ

Et av de mest roste rollespillene i nyere tid har på mystisk vis forsvunnet fra Nintendo Switch-butikken. I skrivende stund er Octopath Traveller ikke tilgjengelig for kjøp, og ivrige nye kjøpere må dessverre lete andre steder - inntil videre.

Årsaken skal være at Octopath Traveller har byttet utgiver, noe Gematsu var raskt ute med å bemerke. Lisensen for Octopath Traveler har gått over til utvikleren Square Enix, og en teori som har blitt fremsatt er at det nå jobbes med de finere detaljene, samt en forsinket utgivelse på PlayStation. Forhåpentligvis kommer ting snart tilbake i riktig rekkefølge.