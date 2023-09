Octopath Traveler II kommer til Xbox og Game Pass

HQ

Det er ikke alltid like lett å følge tankegangen til Square Enix. Da de lanserte Octopath Traveller, ble det først lansert for Switch, deretter for PC, Stadia og Xbox - men av en eller annen grunn ikke for PlayStation. Og da Octopath Traveler II hadde premiere i mars, la de til PlayStation - men bestemte seg for å fjerne Xbox i stedet.

Men under dagens Microsoft-event på Tokyo Game Show ble det endelig avslørt at Octopath Traveler II endelig kommer til Xbox. Den kommer tidlig neste år, og vil bli lagt til på Game Pass fra dag én.

Hvis du ikke har spilt Octopath Traveler (eller oppfølgeren), byr det på åtte separate historier med åtte forskjellige hovedpersoner med svært forskjellig spillopplevelse. Historiene henger til en viss grad sammen, og du kan spille dem i den rekkefølgen du vil i et klassisk turbasert JRPG som i bunn og grunn tilbyr alt vi forventer av denne sjangeren. Alt sammen med herlig retroinspirert grafikk.

Begge spillene har blitt store suksesser, og vi håper at Game Pass vil gjøre det mulig for mange spillere å oppdage disse perlene. Ta en titt på Xbox-kunngjøringstraileren nedenfor.