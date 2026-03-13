Octopath Traveler -serien har solgt i over 7 millioner eksemplarer

Dette inkluderer både fysiske og digitale kopier.

Square Enix har hatt enorm suksess med sine HD-2D-spill, spesielt med Octopath Traveler -serien, som nettopp har blitt avslørt å ha passert hele syv millioner solgte eksemplarer i løpet av sin levetid.

Totalt dekker dette salget både fysiske og digitale utgaver av Octopath Traveler -spillene, og selv om vi ikke har fått nøyaktige salgstall, må du anta at størstedelen av salget kommer fra Octopath Traveler og Octopath Traveler II, ettersom forgjengeren kjent som Octopath Traveler 0 først ble lansert i slutten av 2025.

For å markere denne nyheten har det også blitt delt en spesiell illustrasjon, som du kan se nedenfor. Gratulerer, Octopath!

Relaterte tekster

0
Octopath TravelerScore

Octopath Traveler
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Skaperne bak 3DS-spillet Bravely Default er nå klare med Octopath Traveler, et rollespill med årets kanskje mest unike visuelle stil. Men har spillet mer å by på?



Loading next content