Oculus Air Link støtter nå trådløse PC VR-spill i 120Hz

Oculus annonserte Air Link-funksjonen i april, som gjør det mulig for Oculus Quest 2-enheter å trådløst spille PC VR-spill via wifi. Funksjonen ble lansert i en Experimental-modus for en måned siden, men Oculus lovet da at vi snart også skulle kunne bruke funksjonen i herlige 120Hz, dog uten å spikre noen dato.

Tydeligvis var ikke ventetiden lang. I v29-oppdateringen som ble sluppet nylig inngikk nemlig denne funksjonen, hvilket innebærer at du fra og med nå kan spille PC VR-spill på ditt Oculus Quest 2-headset i 120Hz med trådløs tilkobling. Dette ble først bemerket av Reddit-användaren Gustavo2nd, och har sedan bekräftats av UploadVR, som legger til at funksjonen "fungerte meget bra" samt tilbyr "en veldig jevn opplevelse av å spille PC VR-spill".

