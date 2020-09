Oculus Quest 2 annonsert

Du ser på Annonser

Tanken var at dette egentlig skulle annonseres på onsdag under Facebook Connect, men allerede nå har to videoer blitt lagt ut på YouTube, som avslører Quest 2, som er det kommende VR-headsettet fra Facebook-eide Oculus.

Det første Oculus Quest innledet deres satsning på VR-headset som inneholder alt og som ikke krever en kraftig PC for å prestere godt. Med oppfølgeren bygger de videre på det konseptet og byr på en helt trådløs virtual reality-opplevelse. Ifølge de to trailerene som du kan se via linken over, kan vi se fram mot et mer strømlinjeformet format, lettere og mer ergonomisk alternativ.

Nå tilbys dessuten en oppløsning på nærmere 2K per øye, hvilket er 50% flere piksler enn originale Oculus Quest, og dette gjør det ifølge Oculus til "the highest resolution headset we've ever made". Quest 2 drives av en Qualcomm Snapdragon XR-2 og har 6 gigabyte RAM damt 256 gigabyte lagring (det ser ut til å være flere alternativer). Vi loves også "3D positional audio" som skal øke innlevelsen.

Facebook Connect går av stabelen i morgen, så flere detaljer om Oculus Quest 2 kommer senere.

Takk, Wccftech