Odders Lab forteller oss hvordan Meta Quest 3S vil påvirke VR-scenen

Virtuell virkelighet har alltid vært en merkelig teknologi. I lang tid var den låst bak et svært utfordrende teknologisk krav og høye priser, men i løpet av årene, og delvis takket være headset som Quest, har VR blitt mye mer tilgjengelig. Men dette betyr ikke at det er det neste store skrittet fremover for oppslukende spilling, for eksempel. Faktisk ser vi vanligvis bare en håndfull VR-spill som debuterer med jevne mellomrom, men utvikleren Odders Lab tror dette vil endre seg til det bedre nå som Meta Quest 3S er her.

Vi snakket med Nuria Sierra Gallego fra Odders Lab på Gamelab, og spurte om hvordan hun ser på VR-landskapet i dag.

"Jeg tror at det store poenget var at Quest 3S var et fantastisk produkt og et veldig, veldig viktig punkt for oss også, og jeg tror at bransjen kommer til å bevege seg mye etter denne forbedringen."

Vi spurte om Odders Lab kommer til å fortsette å tilby hovedsakelig sportsspill, eller om de har planer om å utforske andre sjangre og ideer også, fortalte Sierra Gallego.

"Nei, nei, selvfølgelig. Vi vil at folk skal få en flott opplevelse utover virkeligheten. Så vi ønsker ikke bare å fokusere på treningsspill, men også på andre spill. Vel, i dag har vi en overraskelse. I dag har vi et nytt spill som er Make It Stable. Det er i, vel, i Meta-plattformen, og det er gratis, så du kan prøve det."

Når det gjelder hva Make It Stable er, er dette i hovedsak Jenga i revers, og du kan sjekke det ut på Meta Quest systemer i dag. Du kan også se hele intervjuet med Odders Lab nedenfor for mer om VR og deres nåværende og fremtidige prosjekter.