Latter. Så mye latter. Vi har ledd så høyt og så mye at en av våre kollegaer begynte å lete etter støydempende hodetelefoner for å få ro. Vi har ikke hatt det så gøy siden vi spilte det fenomenale Disco Elysium, og til tross for at det ikke er så lenge seide, har begge spillene fått oss til å le til tårene triller, som sier en god del.

Oddman er et slåssespill hvor utvikleren JoyPac har blandet elementer fra titler som Loco Roco, Divekick, Brawlhalla og Stickfight. Spilleren går inn i rollen som Oddman, en blek, rosa og pølseaktig skapning som er godt trent innen kampsport. I spillet må Oddman kjempe mot en hel verden av gule slemminger som truer med å senke hele hjemlandet hans. Hver kamp finner sted på en liten øy, og man taper om man faller inn i det piraja-befengte vannet.

Spillets mekanikker er gøyale og simple. Du slåss ved å trykke på motstanderen med fingeren, samt swipe med samme finger opp, ned og til sidene. Oddman hopper, svever, unnviker og deler ut kraftige slag i de gule slemmingenes fjes, og for hver match han vinner spawner to nye fiender å denge. Tempoet er intenst. Pow-pow-pow. Neste kamp. BANG! Neste kamp. Splat! Neste kamp.

På banene finnes det også bonusobjekter og hemmeligheter å finne, som gir deg mer poeng, og gir spillet litt mer dybde. Grafikken er supersimpel og håndtegnet, og ser ut som en blanding av Rolando og Loco Roco, og det rene visuelle designet er akkompagnert av et flott soundtrack og en fantastisk presentasjon. Oddman imponerer virkelig. Ja, det finnes også mikrotransaksjoner her, men det ødelegger ikke spillet sjarm på noen måte.