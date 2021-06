Oddworld: Soulstorm kan komme til Xbox i juli

Oddworld: Soulstorm ble sluppet tidligere i år tidseksklusivt til PlayStation 4 og 5 (og PC), men nå virker det som at den eksklusiviteten er i ferd med å løpe ut. Tidligere denne måneden fikk spillet nemlig en aldersmerking av ESRB, og nå har spillet dukket opp på en gresk nettbutikk med lanseringsdato for Xbox One og Xbox Series. Den satte datoen er 6. juli, det vil si veldig snart. Det er selvsagt en sjanse for at denne datoen ikke er korrekt, men siden den har blitt aldersmerket er ikke versjonen langt unna uansett.