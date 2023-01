Ødelegger Achievements og Trophies spill?

HQ

Med tanke på hvor populære guider er nå til dags og hvor mange internettsider som fokuserer på informasjon og statistikk om dem er det ingen hemmelighet at Xbox sine Achievements og PlayStation sine Trophies fortsatt er en viktig del av spill for mange. Derfor er det interessant å høre at selv noen utviklere ikke liker konseptet.

Fredrik Thylander, som har vært en viktig del av både Battlefield 4, Mirror's Edge og The Division, har nemlig delt noen av sine upopulære meninger om spillindustrien på Twitter de siste dagene, og en av dem som har skapt mest debatt er påstanden om at Achievements- og Trophy-lister skader spill. Dette begrunner han med at utviklere blant annet må sette av tid til å lage disse listene og implementere dem i stedet for å finpusse andre deler av spillet. I tillegg mener han det ødelegger den naturlige flyten i spill ved å få folk til å gjøre unaturlige handlinger og overse andre elementer.

Det er greit å bemerke at hovedproblemet hans er at PlayStation og Xbox har krav om at spill på deres konsoller og tjenester må ha Achievements- og Trophy-lister i stedet for å for eksempel bare la utviklerne lage sine egne lignende systemer som passer deres spill langt bedre og mer naturlig.

