Of course, my horse! Vi har sett Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch bak lukkede dører

Det er definitivt ikke som da du fikk Epona for første gang i The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Like befriende og fremskyndende som det øyeblikket var (og like betydningsfullt som det forandret ridespillet for alltid), var spillets opprinnelige design mer enn klar til å ta imot hoppa når du og hun hadde vokst dere store nok. Tilfellet med Disney Dreamlight Valley er helt annerledes, ettersom Gameloft nå introduserer spillbare og "pleiebare" monteringer, noe som betyr nye, jevnere traverseringsmekanikker. Som utviklerne innrømmet under vår live-demonstrasjon bak lukkede dører, har det utvilsomt vært litt av en utfordring.

Men det kan også bli noe virkelig interessant og nyskapende for veteraner som har gjort mange ærend på samme måte i nesten to år. Mounts er her for å riste litt opp i alt, og det er godt å se at vi ikke (bare) snakker om nytt innhold, Disney-IP-er og figurer.

Det munnfulle navnet er Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch, og det låser opp et helt nytt kart for spillere å utforske, slik at du kan slutte å prøve å finne ut hvilket låst område av de nåværende kartene som antydet denne tredje utvidelsen. Tradisjonen tro var Wishblossom Ranch "det koseligste avslapningsstedet" der karakterene kom for å slappe av, men "en viss skurk rotet til" med hele området. Kan du gjette hvem som er den mystiske hovedantagonisten her? Vi har våre veddemål, men vil ikke ødelegge det for deg.

Du er her, men selvfølgelig for å gjøre det godt igjen slik at alle kan leve sammen igjen. Bortsett fra det nye kartet, utløser dette en ny historie å fortelle, og inviterer nye landsbyboere til spillet ditt. Vi så to av dem, den etterlengtede Snow White (ikke vær redd, det er i hennes originale Disney-form fra 1937), og søte Tinker Bell, som kommer med en fremtredende glød slik at du lett kan få øye på henne. Hun følger også etter deg når du sykler rundt, noe de nyintroduserte gjessene (som vi er sikre på vil bli et elskelig meme, ikke minst når du også kan låse opp farger til dem) har store problemer med å utføre.

Vi så bare noen få deler av biome one i den nye verdenen Wishblossom Ranch introduserer, og den hadde noe av et vestlig preg. Men hvis du trodde at det ville ta Bullseye som den første ridbare hesten for gitt, tok du feil, da den første gjenkjennelige hesten faktisk er Maximus, fra Tangled. Han virker så stolt og viktig at andre hester (som foreløpig betyr den generiske spillerhesten du lager og tilpasser) så tydelig inspirert ut av ham, en observasjon vi ønsket å dele før den hvite hesten bekreftet mistanken vår.

Og hvordan vil jeg kunne tilpasse den nye hesten min, sier du? Mer enn fullt ut, faktisk. Du kan gi hesten/hoppen din et navn, du kan samle nye sadeldekkener, utstyr, justere ryggtilbehøret, justere beina, øynene... Ikke nok? Du kan faktisk tilpasse fargene (ja, inkludert grønn eller sebra) og til og med låse opp nye visuelle galoppeffekter for den. Vi oppkalte demoens Perdigón etter Toy Storys elskede hest på spansk, og som i Breath of the Wild og andre ridespill må du styrke båndet du nettopp har skapt med hesten din over tid.

Dette åpner samtidig opp for en rekke nye eller oppdaterte aktiviteter, som å krysse verden mye raskere (hesten din har tre hastigheter, akkurat som noen gamle biler fra 60-tallet), hoppe over gjerder og hindringer, samle det nye glødende ugresset (akkurat som eikenøtter) eller ta vare på den nye, vrinskende følgesvennen din, som å klappe, mate eller børste den. Det er også nyttig for å bli raskere ferdig med gamle oppgaver, for eksempel å vanne grønnsakshagen direkte fra hesteryggen eller til og med gruvedrift ved hjelp av hestens hover.

Vi fikk ikke se så mye av de faktiske nye aktivitetene du vil kunne delta i, men vi forventer nå rideløp og til og med en slags episke, monterte showdowns. Utvidelsen, som forresten og for en gangs skyld vil inkludere alt innhold fra dag én, legger også til typiske arkitektoniske og møbler, inkludert store gjenstander som et vanntårn.

Derfra kan vi bare spekulere og forestille oss, ettersom dette handler om fantasien, ikke sant? Men vi forlot Gamelofts ultrahemmelige BCD-lokaler glade for å se at de endrer spillet med nye, spennende ideer, selv om de er vanskelige å implementere. Snart får vi vite mer, for Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch lanseres i november på alle plattformer.