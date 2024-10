Off The Grid: Potensialet overskygges av en altfor tidlig lansering

HQ

Det tysk-ukrainske spillstudioet Gunzilla Games har aldri gitt ut et spill før. Til tross for dette har det vært mye snakk om deres debutprosjekt Off The Grid av én hovedgrunn; det er konseptuelt designet av District 9 -regissør Neil Blomkamp, som står oppført som "medgrunnlegger" og "kreativ leder" i studioet. Blomkamps innflytelse er åpenbar, da Off The Grid estetisk sett minner mye om Elysium med tonen og dialogen hentet fra Chappie. Her er det holdning som står i fokus, og Gunzilla ønsker å skille seg ut med en mye mer ungdommelig og frekk holdning enn andre spill i subsjangeren kan by på.

Det må imidlertid være et mareritt å utvikle og markedsføre Battle Royale-action i dag. Tross alt, som vi alle vet, er motstanden drepende tøff. PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, Fortnite og Call of Duty: Warzone styrer battle royale-sjangeren i dag, og det er umiddelbart tydelig at Gunzilla ikke har forsøkt å avvike for mye fra grunnkonseptet til først og fremst Warzone. Deres "egne" ideer er snarere gimmick-baserte alternativer til detaljene, væremåtene og systemene som Warzone er basert på, for i stedet for å ha "perks" i Off The Grid har du robotarmer/ben som kan oppgraderes. Disse gjør at du kan løpe raskere, kaste granater lenger, oppdage fiender tidligere, hoppe høyere og kaste gripekroker - som i bunn og grunn er det samme som perks, men omstøpt.

Dette er en annonse:

Det samme gjelder hvordan byttet fungerer sammen med den skuddsikre vesten din. Kassene ser ut på samme måte som i Warzone, og byttet hopper ut av kassene når jeg åpner dem på nøyaktig samme måte som i Warzone, og jeg putter rustningsplater i den skuddsikre vesten min etter å ha blitt skutt, på nøyaktig samme måte som i Activisions gigant. Off The Grid spilles imidlertid ikke i førstepersonsperspektiv, men i tredjeperson, som i Fortnite, noe jeg antar var en grunnleggende beslutning for å la spillerne se sine egne robotlemmer.

Off The Grid er bygget på Unreal Engine 5, og det har på forhånd vært mye snakk om grafikken, som i denne Early Access-versjonen trenger mye arbeid for å nå det nivået som ble lovet i trailerne (på forhånd). Selv om spillverdenen er detaljert og vakker med en blanding av estetikk mellom elegant high-society-skjønnhet og ødelagte slumområder og fattigdom - Elysium-behandlingen - er hovedproblemet at det hakker og hoster som en ødelagt lysbildefremviser, og på PlayStation 5 skal du være veldig glad hvis du klarer å spille med mer enn 12 bilder i sekundet. I tillegg kommer det faktum at lyssettingen og først og fremst skyggene er skalert kraftig ned i konsollversjonen, noe som får spillverdenen til å se blek og kontrastløs ut sammenlignet med trailerne. Gunzilla må rett og slett bruke et år på å finpusse og optimalisere grafikken for at dette skal fungere etter hensikten.

Dette er en annonse:

Utover grafikken og ytelsen har jeg personlig vanskelig for å like hvordan selve skuddvekslingene og gameplayet føles. Våpnene føles lite responsive, klumpete og trege på en måte som ikke passer til verken spillverdenen eller våpnene i loot boxes. Det er ikke noe magasin i våpnene, så det føles aldri som om jeg faktisk avfyrer et våpen, og det føles aldri som om jeg treffer motstanderne mine når jeg gjør det. Gunzilla har virkelig mye arbeid å gjøre for å få dette spillet til å konkurrere med Fortnite, Apex, og Warzone.

Off The Grid er riktignok bare i en Early Access-form akkurat nå, men selv om det ikke er ferdig, er det vanskelig å komme bort fra det faktum at nesten alle spill i dag lanseres alt, alt for tidlig. Gunzilla burde ha ventet til våren før de slapp dette, og da kunne de ha sendt oss et mer polert, stramt og stilig produkt enn det kaoset som nå råder. Er det potensial her? Absolutt, det er det. Det er det ingen tvil om. Men veien til det spillet vi ble lovet på forhånd vil, etter min vurdering, bli lang og møysommelig.