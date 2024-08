Offisiell lanseringsdato kunngjort for den kommende Jurassic World: Rebirth

Mange trodde at den svake Jurassic World Dominion ville være slutten på denne nye trilogien av oppfølgere til Steven Spielbergs klassiker fra 1993, men det ser ut til at så lenge dinosaurene på kino fortsetter å strømme penger inn i kassa til Amblin og UNiversal, vil ikke Jurassic Park stenge dørene.

Nå er det nettopp blitt annonsert at den neste filmen i sagaen kommer til å hete Jurassic World: Rebirth. Den skal regisseres av Gareth Edwards (Rogue One), med manus av David Koepp, og i hovedrollene finner vi Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend og Mahershala Ali. Den kommer på kino 2. juli 2025.

Vi vet også litt om handlingen, som utspiller seg fem år etter hendelsene i "Dominion", der dinosaurene endelig har vist seg å ha hatt sin tid på jorden og nå er i ferd med å forsvinne raskt. Tre av disse gigantene skjuler imidlertid kuren mot en pandemi for menneskeheten i sitt siste beboelige tilholdssted i regnskogen, og en gruppe forskere vil prøve å finne dem og redde dem før det er for sent.

Du kan lese den offisielle pressemeldingen i bildet nedenfor, i tillegg til den offisielle logoen og et par bilder som er delt av produksjonsselskapet.