Offisielt: Call of Duty: Modern Warfare 4 blir det første spillet i serien som kommer på Nintendo siden Ghosts

Det har tatt nesten 13 år, men tiden er endelig inne for at Call of Duty-serien kommer tilbake til en Nintendo-konsoll, siden Call of Duty: Ghost-versjonen til Wii U. Det nylig bekreftede Call of Duty: Modern Warfare 4, som vi allerede har hatt gleden av å prøve på et live-arrangement i Los Angeles, vil også ha en egen versjon for Nintendo Switch 2, noe som bekreftes av vår korrespondent Johan Mackegård Hansson.

Denne porten utvikles av det spanske studioet Digital Legends, med base i Barcelona. Et studio som har gitt støtte siden oppkjøpet i 2021 av Activision for Call of Duty: Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone og Mobile.

Så vi kan nå bekrefte at ryktene var sanne, og at fremtiden til Call of Duty-franchisen nok en gang er flettet sammen med Nintendo.

Vil du prøve Call of Duty: Modern Warfare 4 på Nintendo Switch 2?