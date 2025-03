Offisielt: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle åpner på vestlige kinoer 12. september

Dyktige fans hadde allerede i flere måneder forsøkt å finne ut av om det var hull i lanseringsplanene i ulike land, men en offisiell bekreftelse som oppklarer alt er alltid bra. Spesielt hvis den kommer med en offisiell plakat som denne.

Crunchyroll og Sony Pictures Entertainment vil lansere Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, den første filmen i den episke trilogien, på kino i Vesten den 12. september 2025. I Japan og andre asiatiske markeder lanseres filmen 18. juli.

Infinity Castle Arc er den ultimate slagmarken der Tanjiro Kamado slår seg sammen med sine uatskillelige følgesvenner Inosuke og Zenitsu og de beste krigerne fra Demon Slayer Corps, Pillars, inkludert Pillar of Mist, Muichiro Tokito, og Pillar of Love, Mitsuri Kanroji, for å redde søsteren Nezuko fra en fatal skjebne i hendene på den øverste demonen, Muzan Kibutsuji.

Disse tre filmene avslutter shonen-anime-serien som har fengslet publikum over hele verden. Det endelige slaget mellom Demon Slayer Corps og demonene til Muzan Kibutsuji er i ferd med å begynne. Ta en titt på plakaten for Infinity Castle-premieren nedenfor, og hvis du vil glede deg over Demon Slayer i videospill, vil The Hinokami Chronicles 2 bli utgitt 5. august, for å vekke appetitten din.