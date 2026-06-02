Offisielt: Den første historie-DLC-en for Crimson Desert er allerede på vei

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Selv om vi er på tampen av årets travleste uke for nye spillnyheter, har noen selskaper ikke ønsket å vente på de store begivenhetene som er planlagt for denne uken, for eksempel kveldens State of Play, og Pearl Abyss er blant dem.

Utvikleren av Crimson Desert har publisert en ny utviklingsoppdatering med detaljer om kommende innhold, nye funksjoner og feilrettinger for den massive actiontittelen i en åpen verden. Den mest bemerkelsesverdige nyheten, og også den mest etterlengtede for mange, lot ikke vente på seg: teamet har bekreftet at den første DLC-historien allerede er under utvikling. "Crimson Desert har kommet så langt takket være støtten og tilbakemeldingene dere har delt med oss siden lanseringen," kommenterte utviklerne. "Vi vil fortsette å jobbe videre for å gjøre hvert øyeblikk i Pywel spesielt for alle spillere, og vi håper dere er like begeistret som oss for reisen som ligger foran oss."

I tillegg til en ny DLC, er det mer mindre innhold som skal introduseres i fremtidige oppdateringer. Det er ikke gitt noen spesifikke detaljer, men vi kan forvente flere funksjoner i kamp og spesielt pareringssystemet. Det vil også bli gjort rettelser i presentasjonen av Kliffs historie, sammen med spillforbedringer for Oongka og Damiane. De vil også finjustere sekundære systemer som jordbruk og handel, slik at de blir enklere og mer intuitive, og en cross-save-funksjon mellom PC, PlayStation 5 og Xbox Series er på trappene.

Hva synes du om disse forbedringene? Har du fullført reisen din i Crimson Desert, eller ventet du på mer innhold før du ga det en sjanse?