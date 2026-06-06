Offisielt: Final Fantasy's Tifa blir med i Street Fighter 6's Year 4

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Tifa Lockhart fra Final Fantasy-universet vil bli med på Street Fighter 6 -listen i begynnelsen av det nye året. Den overraskende crossoveren ble delvis ødelagt da den lekket ut for to måneder siden, men nå er den offisiell.

Takayuki Nakayama og Naoki Hamaguchi, som representerer henholdsvis Capcom og Square Enix, gikk på scenen på Summer Game Fest Live for å kunngjøre samarbeidet og for å bekrefte at hun tidlig i 2027 vil være en del av Year 4-karakterpasset, som også inkluderer Yasmine (sommeren 2026 - 3. august), Arjun (høsten 2026) og Bosch (våren 2027).

Interessant nok vil Tifa ikke bare være et nytt ansikt, ettersom teamet har jobbet for å få henne til å spille på en annen, spesiell måte. "Alt, fra design til bevegelser, har blitt bygget om som Tifa the Street Fighter. Materia har også blitt reimagined som et spillsystem. Vi kan ikke vise det i dag, men vi tilpasset et ikonisk Final Fantasy-element til kampopplevelsen", forklarte og ertet produsentene.

Men Hamaguchi-san forlot scenen for bare noen få øyeblikk, da han var der for en annen, større"Åpenbaring" ...

Hvordan forventer du at Tifa skal kontrollere i Street Fighter 6?