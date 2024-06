Offisielt: Metroid Prime 4: Beyond er i live og lanseres i 2025

HQ

Kosmisk år, 20X9, Galactic Federation Research Facilty. Metroid Prime 4: Beyond vises for første gang i en Nintendo Direct siden den opprinnelige kunngjøringen i 2017. Samus Aran lover å komme tilbake i 2025, selv om Retro Studios' opptak ser veldig tidlige ut. Nintendo Switch nevnes imidlertid ikke.

I denne telegramlignende meldingen Metroid Prime 4 kunne mic dropper for dagens Nintendo Direct oppsummeres. De tidlige opptakene sørget for å vise kamp, morphballutforskning og skanning på den gode gamle Prime-trilogimåten, slik at fansen kan være sikre på at dette er det samme førstepersons eventyrspillet de kjenner og elsker.

Ikke noe mer, med det store spørsmålstegnet som nå svever det faktum at dette kan være det første spillet for Switchs etterfølger. Eller den første utgivelsen på tvers av generasjoner. Over og ut. Noen innvendinger, Lady?