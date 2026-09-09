Offisielt: « Metroid Ravenous er MercurySteams nye Metroid 6

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Selv om det var en åpen hemmelighet at det talentfulle teamet hos MercurySteam, ledet av José Luis Márquez, utviklet et nytt Metroid-spill i klassisk stil etter den fantastiske Metroid Dread, var det først etter lekkasjen i sommer at dets eksistens ble tatt for gitt og at det antas å være like rundt hjørnet. Det kommer ikke ut før 28. januar 2027, men « Metroid Ravenous er nå offisielt og ble avduket under ettermiddagens Nintendo Direct-presentasjon.

Det kom som en overraskelse, halvveis i presentasjonen, med spillklipp som viser en stil som er enda mer hektisk – om det er mulig – enn den i «Dread». Samus Aran selv beskriver sitt nye 2D-oppdrag slik:

Jeg har blitt angrepet av ukjente angripere og er alvorlig skadet. Jeg vet ikke hvor jeg er, og det blir ikke lett å komme tilbake til overflaten. Sjansene for å komme levende vekk fra denne månen er svært små.

I tillegg til å vise frem en rekke nye fiender, karakterer og scenarier, gir den fartsfylte teaservideoen et hint om hvor historien kan være på vei. Gitt at den lekkede tittelen «Ravenous» allerede har utløst spekulasjoner blant fans om Raven Beak – antagonisten som ble introdusert i Metroid: Samus Returns og senere etablert i Metroid Dread (og dermed et kjennetegn ved Merkur), har fansen rikelig med materiale å analysere – og til og med noen få spoilere fra forrige utgivelse, dersom de ikke har spilt den ennå.

Dusørjegeren legger til, angående den nye mekanikken for energiabsorpsjon:

Men... jeg har tenkt å overleve og komme meg hjem. Selv om det betyr å spise fiendene mine. Det er å spise eller bli spist.