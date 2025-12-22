OFFISIELT: NBA og FIBA offentliggjør planene om en ny basketball-liga i Europa

HQ

NBA og FIBA (Det internasjonale basketballforbundet) kunngjorde i dag, mandag 22. desember, at de vil gå videre med "utforskningen" av en ny profesjonell basketballiga for menn i Europa. Ryktene har versert i årevis, og NBA-sjefene har aldri lagt skjul på sine intensjoner, men dette er den første virkelige offisielle uttalelsen fra NBA Europe, selv om det fortsatt beskrives som en "utforskning", uten at noe er hugget i stein.

I dagens uttalelse sier NBA at dette vil bli en ny paneuropeisk basketballiga for menn, med faste plasser samt muligheter til å kvalifisere seg gjennom meritter. Alle lag i en FIBA-tilknyttet liga i Europa vil få en merittbasert mulighet til å kvalifisere seg på årlig basis, enten gjennom FIBAs Basketball Champions League (BCL) eller en kvalifiseringsturnering ved sesongslutt.

Denne ligaen vil ikke erstatte de hjemlige ligaene, ettersom den vil tilpasse terminlisten til terminlistene til de hjemlige ligaene og landslagene, slik at spillerne kan representere klubben og landslaget sitt året rundt. Dette vil imidlertid sannsynligvis skape problemer for EuroLeague, som for tiden er Europas beste klubbturnering i basketball, og som eies av et privat selskap.

Lag som regelmessig konkurrerer på høyeste nivå i EuroLeague, som Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Galatasaray eller Bayern München, har angivelig allerede blitt kontaktet av NBA for å bli med i ligaen deres, i en blanding av etablerte lag og nyopprettede lag, inkludert byer uten stor basketballtilstedeværelse som London eller Manchester.

NBA-kommissær Adam Silver sier at samtalene med ulike interessenter i Europa har forsterket deres tro på at dette kan være en verdifull mulighet.

NBA vil også investere i Europas basketball-økosystem

NBA og FIBA vil fortsette med møter med potensielle lag og eiergrupper under de internasjonale NBA-kampene i London og Berlin (med Orlando Magic og Memphis Grizzlies). NBA ønsker å skape en svært attraktiv liga, samtidig som de lover å dedikere "økonomisk støtte og ressurser til den fortsatte utviklingen av Europas basketballøkosystem, inkludert innenlandske ligaer, klubblagsakademier og NBAs og FIBAs eksisterende programmer for å utvikle aspirerende spillere, trenere og dommere på alle nivåer av spillet."

FIBAs generalsekretær Andreas Zagklis sa at "ligaens format respekterer prinsippene i den europeiske idrettsmodellen ved å tilby alle ambisiøse klubber på kontinentet en rettferdig vei til toppen. Prosjektet er utformet på en måte som vil forbedre bærekraften til hele det europeiske basketballøkosystemet, inkludert spillere, klubber, ligaer og nasjonale forbund, ved å skape en dominoeffekt som vil være til stor fordel for basketballfans i hele Europa."

Hva synes du om de foreslåtte NBA Europe-fansen?