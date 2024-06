Offisielt: Nintendo starter Mario & Luigi på nytt på Switch med Brothership

Nintendos SMEO Shinya Takahashi har nettopp sparket i gang dagens Nintendo Direct og avslørt Mario & Luigi: Brothership, en ny inntreden i RPG-serien "på nesten ni år".

Serien ble antatt å være død etter nedleggelsen av AlphaDream, studioet som tok seg av den håndholdte grenen mens Intelligent Systems utviklet Paper Mario på konsoller. Etter at Paper Mario og Mario RPG selv kom tilbake, betyr dette sjøeventyret (antar at det er et ordspill om det i tittelen) ny HD-tegneseriegrafikk, utviklede tandemhandlinger og mer.

Mario & Luigi: Brothership slippes eksklusivt på Nintendo Switch 7. november.