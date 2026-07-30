Offisielt: UEFA vil boikotte VM med mindre FIFA gir opp planene om å privatisere turneringen

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Det er offisielt: UEFA vil ikke delta i FIFA-VM, kvinne-VM og andre turneringer dersom FIFA-president Gianni Infantino gjennomfører sin plan om å privatisere deler av VM. Beslutningen ble fattet torsdag etter et krisemøte i kjølvannet av FIFAs plan om å selge minoritetsandeler gjennom et nyopprettet datterselskap kalt FIFA Forward Enterprise (et «smutthull», siden FIFA offisielt er en ideell organisasjon).

«Som et resultat av dagens diskusjon vil ingen av UEFAs landslag delta i noen FIFA-konkurranser så lenge disse forslagene forblir aktuelle, med mindre forslaget blir fullstendig forkastet og det gis bindende forsikringer om at FIFA aldri igjen vil åpne sin styring eller sine konkurranser for privat eierskap», uttalte UEFA i en pressemelding.

Alle de 55 UEFA-medlemmene var enige om ultimatumet, som selvfølgelig utgjør flertallet av landene som har vunnet verdensmesterskapet siden den første utgaven i 1930: Spania, Frankrike, Tyskland, Italia og England. Bare Argentina, Brasil og Uruguay er ikke med i UEFA. Et verdensmesterskap uten europeiske land er utenkelig.

En fraskrivelse av FIFAs plikt som vokter av verdensfotballen

Nå gjenstår det bare å se hvordan FIFA vil reagere: De trenger 50 % av stemmene fra alle de 211 FIFA-medlemmene for å få godkjent planene sine, og Infantino hadde lovet at disse eksterne midlene fra private investorer ville øke investeringene i utviklingsprosjekter, breddefotball og landslag i alle land... og lovet mer penger til de som ville stemme for forslaget.

Men UEFA er sterkt imot ideen om å selge ut deler av verdensmesterskapet, og sier at det ikke er til salgs og at det ville få uopprettelige konsekvenser. «I det øyeblikket eksterne investorer får eierandeler i FIFA-konkurranser, endres fotballen for alltid. Kommersiell avkastning blir en permanent forpliktelse. Investorenes forventninger blir et daglig press. Fra det øyeblikket av vil hver beslutning om den internasjonale kalenderen, hver beslutning om konkurranseformater og hver beslutning som former fotballens fremtid ikke lenger være drevet av hva som tjener sporten best, men av hva som tjener aksjonærene best.»

UEFA la til at da FIFA kunngjorde disse planene uten noen form for konsultasjon eller innspill fra andre forbund, «frasa de seg sine plikter som voktere av verdensfotballen», og med direkte sitat fra Gianni Infantino sa de: «dette er ikke en «demokratisk beslutning», men styring gjennom intimidering – en tvangshandling uverdig en institusjon som er betrodd forvaltningen av den globale fotballen».