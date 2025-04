Offisielt webkamera kunngjort for Switch 2

HQ

Nintendo har nettopp avduket Switch Camera, som er et nytt tilbehør til den kommende Switch 2. I hovedsak er det et slags glorifisert webkamera som lar deg se personene du chatter med. Det har en pen svart design som matcher Switch og kobles til via enhetens øverste USB-C-port og har full støtte for enhetens menyer.

Ingen prislapp ble oppgitt, men Switch Camera forventes å lanseres sammen med Switch 2 den 5. juni.