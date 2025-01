Og det var virkelig en overraskelse: Xbox avduker Ninja Gaiden 4 av PlatinumGames

HQ

Xboxs innsats for å åpne dørene til sitt økosystem for japanske videospill og utviklere er en strategi som har fulgt et mer eller mindre regelmessig tempo siden Phil Spencer understøttet Game Pass med Atlus 'Persona-spill og avtaler med Square Enix for å begynne å bringe Final Fantasy-serien til plattformen. Og i dag har vi sett et nytt stort trekk i den retningen.

Dagens Xbox Developer Direct avslørte et nytt Ninja Gaiden som den aller første kunngjøringen av presentasjonen. Det er en oppføring utviklet av PlatinumGames i samarbeid med Team Ninja. Og tittelen er atskilt fra Ninja Gaiden: Ragebound, som ble kunngjort veldig nylig, under forrige måneds pre-Game Awards-strøm og blir utviklet av The Game Kitchen, for en utgivelse sommeren 2025 (og hvis karakter virker relatert til dette nye eventyret for oss).

Den fjerde hoveddelen i serien er kjent som Ninja Gaiden 4 og "med en ny Nija Master, Yakumo", selv om Ryu Hayabusha vil spille en sentral rolle. Og forresten, i tilfelle noen lurte på det, ja, det nye Ninja Gaiden-spillet vil slippes på Game Pass på dag 1.