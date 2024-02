Og enda flere oppsigelser: 505 Games stenger kontorene i Spania, Frankrike og Tyskland.

HQ

Nyheten om at Digital Bros. (og datterselskapet 505 Games) gjennomgår en omstruktureringsprosess er ikke ny. Det var tilbake i november at de, midt i 2023s oppsigelsesvirvel, kunngjorde at de skulle kutte 30 % av jobbene sine, noe som hovedsakelig rammet utviklingsstudioene. Nedbemanningen, i likhet med den internasjonale trenden, ser ut til å fortsette, og det påvirker nå kontorene til det italienske multinasjonale selskapet spredt rundt om i Europa.

Som Gamereactor nå kan bekrefte, og i likhet med EA, Activision og 2K Games de siste årene, vil 505 Games nå ikke lenger være representert med lokale avdelinger i den gamle verden. Det betyr at Tyskland, Spania og Frankrike legges ned (noen etter mer enn 15 års aktivitet), bortsett fra hovedkontoret i Milano, og at det britiske selskapet bevares, og dermed er det slutt på markedsførings-, kommunikasjons- og relasjonsaktiviteter.

Antallet ansatte er ikke like stort som i fjor, da det er under 10 personer som berøres, men det betyr et betydelig tap av direkte regionale relasjoner, et grep som andre forlag har gjort tidligere med tvilsomt resultat.

Alle øyne er rettet mot Control 2, Assetto Corsa 2 og Project Iron.

Og hva med pågående prosjekter? Selv om dagens nyhet ikke direkte påvirker utviklings- og publiseringsdivisjonene, har det parallelt kommet en tilfeldig kunngjøring om at Remedy nå beholder rettighetene til Control for oppfølgeren og det som kommer, etter at de frem til nå hadde gått hånd i hånd med 505 Games for å realisere Control 2.

Det andre store spørsmålstegnet henger over en Assetto Corsa 2 som var forventet å være på banen i 2024. Forholdet til det romerske studioet Kunos Simulazioni er naturlig nok tettere, og det gjenstår nå å se hvordan selskapet vil håndtere det som utvilsomt skulle bli årets flaggskip, med tanke på den pågående omstruktureringen og direkte oppsigelser i studioet i fjor.

Til slutt, la oss ikke glemme det store AAA dark fantasy-prosjektet som 505 Games skulle gi ut, utviklet av MercurySteam. Vi fikk vite mer eksklusivt om Project Iron, historiefortellingen og den kraftige grafikken da vi snakket med regissøren Enric Álvarez i fjor sommer, og selv om spillet ikke var ventet før sent i 2024 eller tidlig i 2025, og selv om studioet beholder IP-en og er helt uavhengig av Digital Bros, gjenstår det å se hvordan forlagets innstramminger på alle fronter kan påvirke tidsplanen.