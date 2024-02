Og er det ikke ironisk: Mother 3 lanseres på Nintendo Switch Online (i hjemlandet).

Selv om de fleste kjenner HAL for Kirby og Ness & Lucas for Super Smash Bros., vet de av oss som har vært med en stund at Nintendo fortsatt "skylder oss" en tjeneste med utgivelsen av Mother 3 som aldri skjedde utenfor hjemlandet. Bønnene om en lokalisering av GBAs rollespill har vært utallige helt siden det ble utgitt i 2006, og dermed på mange forskjellige plattformer, og selv Nintendo har spøkt og ertet med tanke på pågangen. Nå kommer det til Switch, og ironien når et nytt nivå.

Det viser seg nemlig at den japanske versjonen av dagens Nintendo Direct: Partners Showcase har annonsert umiddelbar tilgjengelighet av Mother 3 på NSO + Expansion Pack-tjenesten for Game Boy Advance-plattformen... i Japan. Det var kanskje litt for optimistisk å forvente at Nintendo ville oversette Earthbound-oppfølgeren og avslutningen på Shigesato Itois trilogi uten en dedikert utgivelse (kanskje en fullutgivelse av en remake eller remaster), ettersom det ville være noe man ikke hadde sett på NSO, men fans kan drømme... og så le ironisk.

Mother 3 forble strandet på de japanske øyene etter å ha tatt opp delikate temaer, noe som kunne ha ført til sensur. Det ble faktisk sagt at Nintendo til og med begynte å jobbe med en filmatisering som endte opp med å bli lagt ned, og selv om de kontroversielle temaene aldri ble anerkjent offentlig, er det verdt å merke seg at spillets handling handler om tap og tar opp temaer som dyremishandling og narkotika. Nå må disse fansen fortsette å vente (eller spille på japansk).