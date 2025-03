Og mirakelet har skjedd: Warner Bros. selger rettighetene til Coyote vs. Acme, som skal lanseres i 2026

I en verden som er så turbulent som filmindustrien, der det noen ganger er mer lønnsomt å ødelegge alle kopiene av en film som allerede er produsert for profitt enn å gi den ut på kino, er det som skjedde i dag det mange vil kalle et ekte mirakel. Ifølge Deadline har Warner Bros. fullført avtalen om å selge de verdensomspennende distribusjonsrettighetene til Coyote vs. Acme i en avtale på 50 millioner dollar med Ketchup Entertainment.

Acme hadde ligget i en skuff i årevis, og historien om en av de mest populære animasjonsfigurene fra Looney Tunes hadde aldri blitt sett av publikum. Nå er imidlertid planen at vi skal få se verdenspremieren på denne historien i 2026.

Coyote vs. Acme Filmen følger historien om Wile E. Coyote, i en stil med animasjon og ekte skuespillere som ligner på andre filmer som Space Jam eller Who Framed Roger Rabbit, som, lei av at hans fiktive Acme-merkevareinnretninger hindrer ham i å fange den raske Roadrunner, bestemmer seg for å ansette en advokat (spilt av Will Forte) og saksøke selskapet, ledet av John Cena, for et millionbeløp. Lana Condor og Tone Bell kompletterer den menneskelige rollebesetningen.

