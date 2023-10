Og vinneren av Saw Patrol-helgen er...

HQ

Årets kinobegivenhet fant sted i helgen som gikk. Jepp, det er bare å komme deg ut av veien, Barbenheimer, for Saw Patrol tok verden med storm de siste dagene. Filmfans strømmet til kinoene for å se både Saw X og Paw Patrol: The Mighty Movie. Mange av dere lurer sikkert på hvem som gikk av med seieren når det gjelder inntektene. Svaret vil kanskje overraske noen.

For selv om Saw X har fått ganske gode anmeldelser og inntrykk, gikk Paw Patrol: The Mighty Movie forbi når det gjelder billettsalg. Den animerte barnefilmen spilte inn 47 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, noe som gjør den til årets 50. største film så langt og plasserer den rett bak Wes Andersons Asteroid City som spilte inn 52 millioner dollar i løpet av hele spilleperioden.

Når det gjelder Saw X klarte skrekkfilmen bare å spille inn 29 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, noe som var nok til å gjøre den til årets 66. største film så langt.

En annen storfilm som hadde premiere i helgen var The Creator, som til tross for et interessant sci-fi-prinsipp og John David Washington i hovedrollen bare klarte å spille inn 32 millioner dollar, noe som plasserte den på 63. plass på årets liste.

Med tanke på at dette er den uhyggelige sesongen, er det ingen tvil om at Saw X kommer til å fortsette å håve inn penger i hele oktober, mens Paw Patrol og The Creator kan slite med å utnytte månedens tema.

Takk, Box Office Mojo.