Øk lydoppsettet med surroundsystemene fra Sony

HQ

På Quick Look sjekker vi ut alle slags forskjellige typer teknologi. Det være seg PC-maskinvare, skjermer, hodetelefoner, mus, bærbare datamaskiner, nettbrett, telefoner, konsoller, kontrollere, ørepropper, rutere, droner, kamerateknologi, tilbehør, det siste fortsetter og fortsetter. Men det vi ikke sjekker ut så ofte er høyttalersystemer, og det er det som gjør dagens Quick Look enda mer spennende.

Som vi har våre hender på en samling av Sony surround sound systemer, og vi har tatt en titt på dem og dished ut noen fakta og korte meninger om hver respektive enhet. Så hvis du er i markedet for et nytt surroundoppsett, sjekk ut videoen nedenfor for å se hvordan Sonys utvalg former seg i dag.