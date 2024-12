Okami HD blir mye dyrere etter kunngjøringen av oppfølgeren på The Game Awards

HQ

Etter den emosjonelle kunngjøringen på The Game Awards om at en oppfølger til Okami er på vei, har prisene på fysiske eksemplarer av Okami HD skutt i været på nettet. Tidligere ble spillet solgt for rundt 20 euro, men nå koster det nærmere 150 euro på plattformer som eBay. Heldigvis er spillet fortsatt tilgjengelig digitalt for rundt 5 euro på Steam eller PlayStation Store, noe som gjør det til et fantastisk alternativ for å forberede seg på oppfølgerens ankomst.

Har du en kopi av Okami HD liggende hjemme?