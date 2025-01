Okami- og Bayonetta-skaperen kaller ut Switch 2-lekkasjer

HQ

I går ble Nintendo Switch 2 avslørt, en av de dårligst bevarte hemmelighetene i bransjen, ettersom vi visste en stund hvordan den ville se ut og hvilke funksjoner den ville ha. Hvis du har fulgt med på lekkasjene, vil dette helt klart ha dempet spenningen du ville ha hatt hvis avsløringen kom ut av ingenting.

Og ifølge Hideki Kamiya, skaperen av Devil May Cry, Bayonetta og Okami, burde alle de som lekker, få en forbannelse over seg for resten av livet. "Jeg håper at alle de som lekket Switch 2-informasjon / de som hjalp til med å lekke den, vil bli forbannet for resten av livet til alltid å ha bæsj på skosålene når de kommer hjem," skrev han.

"Nå som jeg har hatt glede av den overraskende kunngjøringen av Okami sammen med alle brukerne, mener jeg virkelig at... alle de forbannede lekkasjene burde forbannes."

Under Kamiyas tweet kan du se folk som er uenige og krangler med skaperen, ber ham om å gråte mer osv. Han er imidlertid ikke den som viker tilbake fra en internett-krangel, og setter trollene på plass. Han fortsetter også å knuse lekkasjer med følgende uttalelse :

"Disse jævla lekkasjene er i en ansvarsfull posisjon der de har tilgang til informasjon som bare noen få utvalgte kjenner til, men det de gjør er ikke annet enn et uttrykk for et skittent ønske om anerkjennelse som mangler et snev av rasjonalitet; de er skammelige mennesker, så det er ikke produsentene hvis hemmeligheter har blitt avslørt som bør klandres, men disse jævla menneskene, og de må knuses så snart som mulig."

Hva synes du om Kamiyas argumenter?