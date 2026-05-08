Oklahoma City Thunder forlenger perfekt sluttspillserie mens Lakers-spillerne protesterer mot dommerne

NBA Conference-semifinalene fortsatte med at Oklahoma City Thunder gikk videre til finalen, og utvidet en perfekt 6-0-statistikk i sluttspillet etter å ha slått Los Angeles Lakers 125-107 i kamp 2, en kamp som gjorde Lakers-spillerne sinte, og som samlet seg rundt dommerne for å (rolig) protestere mot avgjørelser som skadet deres sjanser.

Lakers mistet kanskje en mulighet da Thunder-stjernen Shai Gilgeous-Alexander ble hindret av foul og bare spilte 28 minutter. Hvis Lakers ønsker å nå Conference-finalen, må de utnytte de to kommende hjemmekampene, som starter natt til lørdag.

I den andre semifinaleserien i vest tapte Minnesota Timberwolves mot San Antonio Spurs, og utlignet serien før de dro til Minneapolis, etter å ha blitt slått ut i den første kampen. De vil prøve å balansere skalaen ved å vinne minst en av de to neste kampene på bortebane for å avslutte serien hjemme.

I øst dominerte Detroit Pistons og New York Knicks mot Cleveland Cavaliers og Philadelphia 76ers, og gikk 2-0 før de mistet hjemmebanefordelen i de neste par kampene.