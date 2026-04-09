Oklahoma City Thunder sikrer seg toppseeding i Western Conferrence for tredje år på rad

HQ

Oklahoma City Thunder har sikret seg den beste NBA-rekorden i den ordinære sesongen, 64-16 med to kamper igjen å spille, og sikret seg topplasseringen i Western Conference for tredje gang på rad, noe som gir dem hjemmebanefordel gjennom sluttspillet som starter neste uke.

Seieren på 120-110 over Los Angeles Clippers, der Chet Holmgren scoret 30 poeng og tok 14 returer, var nok til å distansere San Antonio Spurs (61-19), som er nest best i vest. Shai Gilgeous-Alexander scoret 20 poeng, nok til å utvide rekorden for flest kamper på rad med 20 poeng eller mer til 140, noe som er en viktig faktor for å gjøre ham til favoritt til MVP denne sesongen.

Den ordinære NBA-sesongen avsluttes på søndag, og lagene som er rangert fra 1 til 6 går til sluttspill, mens lagene som er rangert fra 7 til 10 går til play-in. Thunder vil avslutte sesongen på førsteplass, Spurs på andreplass, mens Denver Nuggets, Los Angeles Lakers og Houston Rockets kjemper om tredje- til femteplass.

Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers og Golden State Wariors har alle sikret seg plass i play-in-turneringen, og har ingen sjanser til å ta seg til sluttspillet. I øst er kampen om sluttspillet fortsatt åpen mellom Atlanta Hawks, Toronto Raptors og Orlando Magic, som er rangert fra 5. til 7. plass.