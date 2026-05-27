Oklahoma City Thunder slår Spurs og er én seier unna en NBA-finale på rad

New York Knicks, som slo Cleveland Cavaliers 130-93 og vant 4-0 i NBA Eastern Conference-finalen, følger nøye med på den brutale sluttspillserien mellom Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs.

Etter å ha stått 2-2 i de fire første kampene, der hvert lag vant en gang hjemme og en gang borte, gikk de regjerende NBA-mesterne Oklahoma City Thunder på en smell i natt da de slo San Antonio Spurs 127-114 i kamp 5, med Shai Gilgeous-Alexander for Thunder som gjorde 32 poeng til tross for en treg start, og Victor Wembanyama for Spurs som bare gjorde 20 poeng og seks returer, 18 returer i de tre siste kampene, etter å ha snittet 20.5 returer per kamp i de to første kampene i serien.

Oklahoma er nå én seier unna divisjonstittelen og NBA-finalen. San Antonio Spurs håper å utligne serien med en hjemmeseier på torsdag (fredag 29. mai kl. 02.30 CEST), men Thunder har hjemmebanefordel i en eventuell kamp 7 på lørdag.