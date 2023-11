Økt sikkerhet på The Game Awards skal forhindre scenestormere

HQ

Geoff Keighley vet alltid hvordan han skal lage et godt show på sine arrangementer gjennom året. Fra Summer Game Fest til The Game Awards og Gamescoms Opening Night Live har vi sett ham begeistre publikum. Men i det siste har vi også sett noen pinlige live-øyeblikk med spontane opptredener på scenen sammen med Keighley og hans gjester som har ødelagt minnet om showet.

Men det ser ut til at årets Game Awards-seremoni blir annerledes (og ikke bare på grunn av mangelen på verdenspremiereplakater ). Produsenten og programlederen for årets GOTY holdt en live Q&A i går kveld, og et av spørsmålene handlet om sikkerhetstiltak, noe Geoff og teamet hans har jobbet med for anledningen.

"Ja, vi jobber med det", svarte han. "Vi ønsker ikke å snakke for mye om slike ting offentlig, fordi det handler om sikkerhet.

Vi har definitivt planer, og vi prøver å gjøre alt vi kan for å beskytte meg, men også alle som ser på showet, publikum, de som er involvert i showet og alt annet. Det er noe vi tenker på. Vi setter pris på omtanken.

Tro meg, det er noe vi er veldig oppmerksomme på, men vi ønsker også å lage et flott show som feirer disse spillene og vår kjærlighet til videospill. Men ja, jeg setter pris på bekymringen".

La oss håpe at tiltakene er effektive, og at vi ikke trenger å beklage noen avbrudd i Game of the Year-utdelingen.