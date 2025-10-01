Oktoberfest gjenåpner etter bombetrussel og dødelig eksplosjon

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Münchens ikoniske Oktoberfest har gjenåpnet i kveld, etter at politiet ryddet området etter en bombealarm knyttet til en hendelse i nærheten. Sikkerhetsoperasjonen involverte en rekke sporhunder og spesialenheter som sørget for at festivalområdet var trygt for deltakerne. Hendelsen var knyttet til en familiekonflikt som eskalerte tragisk, og det ble oppdaget sprengstoff og brann i et bolighus. Lokale myndigheter bekreftet at situasjonen ikke utgjorde noen vedvarende trussel mot festivaldeltakerne. Nå som sikkerheten er ivaretatt, er feiringen gjenopptatt under streng politiovervåkning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!